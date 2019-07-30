تراند اليوم : نتائج مسابقة مدير مدرسة ابتدائية 2019 .. نتائج مسابقة نائب مدير مدرسة ابتدائية

نتائج مسابقة مدير مدرسة ابتدائية 2019 ،وأفرزت نتائج مسابقة التوظيف الخارجية للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية بقطاع التربية الوطنية، نجاح 50 بالمائة من المترشحين وطنيا، وهم مدعوون للمشاركة في “الامتحان الشفهي” المقرر يومي 4 و5 أوت المقبل، على أن يتم إخضاع بعض الرتب لتكوين متخصص مدته سنة كاملة قابلة للتوظيف.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية لـ”الشروق”، أن نسبة الممتحنين الذين تخطوا المرحلة الأولى من مسابقة التوظيف الخارجية بنجاح بتحصلهم على المعدل 10 من 20 فما فوق دون علامة إقصائية، قد بلغت 50 بالمائة وطنيا، ما يعادل قرابة 76 ألف ناجح، وهم مدعوون لتحضير أنفسهم لأجل المشاركة في الامتحان الشفهي أو “المقابلة” التي ستجرى يومي 4 و5 أوت المقبل للتنافس على 4 آلاف منصب مالي في ست رتب إدارية، على أن يتم إخضاع الناجحين بعد الإعلان عن النتائج النهائية منتصف شهر أوت لتكوين مدته سنة كاملة قابلة للتوظيف، ويتعلق الأمر برتبتي مقتصد ونائب مقتصد. مقابل تسجيل نسبة 50 بالمائة من المترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح.

وأضاف مصدرنا أنه تقرر بناء على القوانين سارية المفعول “تسقيف” القوائم الاحتياطية، حيث تساوي ضعف القائمة الأساسية، وبالتالي فعملية استدعاء “الاحتياطيين” مستقبلا ستخضع لعدد المناصب المالية المتوفرة، لتسقط أسماؤهم بصفة آلية بانقضاء المناصب المتاحة.

وبخصوص الناجحين في الامتحانات الداخلية للترقية في الرتب الإدارية التي برمجت في 16 جويلية الجاري بمشاركة 28 ألف مترشح، أفاد المصدر ذاته بأن أربع فئات معنية بتكوين متخصص مدته سنة كاملة ويتعلق الأمر بمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مفتشي التربية الوطنية للأطوار الثلاثة بجميع التخصصات، المقتصدين ومساعد مدير مدرسة ابتدائية المنحدر من رتبة معلم مدرسة ابتدائية، على أن يتم تعيينهم في مناصبهم الجديدة “بالتكليف” من خلال انتدابهم شهر سبتمبر المقبل، للقيام بتسيير مؤسساتهم التربوية من الناحيتين البيداغوجية والإدارية لتصريف الأعمال وعدم ترك المناصب شاغرة، باستثناء المهام المالية التي يعفون منها ولن يتم منحهم صفة “الآمر بالصرف” إلى غاية انقضاء التكوين.

وفيما يتعلق “بالمقابلة” أفاد المصدر نفسه أن المترشح سيواجه لجنة تقنية مختصة، تضم عضوين اثنين ينتميان إلى رتبة أعلى ويتعلق الأمر برتبة أستاذ مكون أو مفتش تربية وطنية، ستقوم باستجواب المعنيين في “مادة التخصص” لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة كأقصى حد.