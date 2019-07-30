تحميل اغنية بحبه عمرو دياب الجديدة 2019 - دندنها

تلقى الفنان المصري ​عمرو دياب​ هجوماً عنيفاً من جمهور الفنان المصري ​تامر حسني​، بعد أن طرح أغنيته الجديدة "بحبه" من ألبومه الجديد المرتقب في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، يتهمون فيها دياب بسرقة لحن أغنية "ما هو نتيش عليا" لحسني من ألبومه "اللي جاي أحلى" الذي أصدره عام 2011.

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أغنية "بحبه" من كلمات ​أيمن بهجت قمر​ وألحان ​محمد يحيى​ وتوزيع موسيقي أسامه الهندي، أما أغنية "ميهونش عليا" فهي من كلمات تامر حسني وألحان ​محمد النادي​.

وتداول جمهور تامر حسني في الساعات الأخيرة أغنيته "ماهونتش عليا" والتي أطلقها في ألبومه "اللي جاي أحلى" عام 2011، واتهموا عمرو دياب بسرقة لحن الأغنية في أغنيته الأخيرة "بحبه"، واعتبروا الأغنية نسخة عنها ودليلاً على تفوق تامر حسني على عمرو دياب ومحاولة الأخير تقليده.

ويبدو ان تامر حسني أراد الانضمام إلى جمهوره في حملتهم ضد عمرو دياب، ورد بطريقة غير مباشرة بنشره الأغنية مرة أخرى على صفحته الرسمية بفيسبوك دون التعليق على الجدل المثار حولها، وهو ما اعتبره جمهوره أيضاً احراجاً لعمرو دياب ورداً ذكياً منه على الأزمة، في حين دافع جمهور عمرو دياب عنه مؤكدين ان الأغنتين مختلفتان تماماً.