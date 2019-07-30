كلمات اغنية عيونك اخر امالي للفنان عبادي الجوهر

عاشت مدينة النماص ليلة استثنائية استمتع فيها نحو 4 آلاف شخص مع عبادي الجوهر ورابح صقر وعايض المطربين، ضمن الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه.

وتسابق الجمهور من أجل حجز مقاعدهم مبكراً في مسرح المركز الحضاري، حيث كانت طوابير الدخول طويلة عند بوابة المركز، إذ امتلأ المسرح قبل أكثر من ساعة من موعد الحفل، واستهل عايض الليلة بأغنية "ساقي العطش"، ثم غنى بعدها عددًا من أغانيه من بينها "تعبت أكذب"، و"بين اثنين".

وقدم عبادي الجوهر الوصلة الغنائية الثانية، حيث ألهب حماس الجمهور بأغنية "أنصاف الحلول"، فيما قوبلت "يا تعب المسافر" بالتصفيق الحار من الحضور، ليغني بعدهما عيونك آخر آمالي، حبيبتي كل العواذل، وخلاص أرجع.

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واختتم رابح صقر الليلة الغنائية بباقة من أجمل أغانيه أبرزها "خلاص" التي رددها معه الحضور، بجانب على كيفك، قلته، وغيرها من الأعمال التي لاقت جماهيرية واسعة في الوطن العربي.

كلمات اغنية عيونك اخر امالي:

عيونك آخر آمالي وليلي أطول من اليم

كيف ألقى كلامٍ عذب يوصف دافي إحساسي

عشقتك قبل ما أشوفك وشفتك صرت كلي حلم

أبي رمشك يغطيني وأبيك اقرب من أنفاسي

يهمك تعرفي انك قتلتي في سنيني الهم

قتلني ضحكك وجدك قتلني لينك القاسي

رميت أقداري في دربك وصرتي في عروقي الدم

احبك كثر ما سالت دموع وما نسى ناسي

يجول الحزن في ضلوعي بردت وذاب فيني العظم

و يا كثر الحطب حولي وعندك انكسر فاسي

سألتك بالذي زانك تحبي فيني حتى الظلم

تحبي عيوبي وغدري تحبي المر في كاسي

أنا من كثر ما احبك أبيك كثر رمل اليم

وأبيك تكوني فوق الناس وأبي ماينحني راسي