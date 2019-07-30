بدء تنسيق المرحلة الثانية على بوابة الحكومة المصرية وموعد التحويلات والأماكن الشاغرة للشعبة العلمي...

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات خلال الساعات القليلة القادمة حول تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حول تنسيق شهادة الثانوية العامة وذلك عقب تقدم عدد كبير من الحاصلين على الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى الحالى الى مرحلة الجامعات، وبعد انتهاء المرحلة الأولى تحديد عدد الأماكن الشاغرة وتحديد درجات التنسيق لكل كلية، ومع متابعة كافة التصريحات عن موعد الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة حيث من المنتظر أن يعقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار اليوم خلال المؤتمر الصحفى عن الحد الادني للجامعات للمرحلة الثانية والأماكن الشاغرة

تنسيق المرحلة الثانية

ويساهم موقع نجوم مصرية لمساعدة أولياء الامور والطلاب فى نشر نتيجة التنسيق ومعرفة الحد الانى للجامعات وموعد تنسيق المرحلة الثالثة وأيضا موعد تحويلات تقليل الاغتراب، وذلك عقب إغلاق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية بعد ان دام التسجيل لمدة خمس أيام ، لتقوم اللجان بعملها الرسمى من خلال فصح كافة الطلبات المقدمة ورصد ردجات الطلاب عمل جوابات الترشيح.

تحديث اليوم عن مراحل التقديم والتحويلات

ومع بدء انطلاق مارثون تنسيق الثانوية العامة ومع المرحلة الثانية حيث أعلان الموقع الرسمي للوزارة وعبر المواقع الالكترونية وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي عن المرحلة الثانية والتى يتم تقديم فها ابتداء من الغد الموافق الاربعاء 1 أغسطس 2019، والتى تستمر يوم الاحد القادم من نفس الشهر، والتى تستوعب عدد 229978 طالبا وطالبة، بواقع 175673 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

بوابة الحكومة المصرية حيث تتيح موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال كافة الروابط العمل على دعم طلبة وطالبات الثانوية العامة من حيث نتيجة التنسيق لكافة المراحل الاولى والمرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة من خلال اداخال رقم الجلوس والرقم السري، كما تعمل على معرفة كافة الأماكن الشاغرة لطلبة المرحلة الثالثة Advertisements