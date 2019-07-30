رابط تسجيل تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية egypt.gov.eg

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات ومعرفة الطلاب الكليات التي التحقوا بها، وجاء تنسيق المرحلة الأولى هذا العام مرتفعا بنسبة 1% عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع مجاميع الطلاب في الثانوية العامة، في الوقت نفسه فان بعض طلاب المرحلة الأولى قد التحقوا بكليات بعيدة عن محافظتهم لذلك فهم يرغبون في التقدم بطلب تقليل الاغتراب، والذي سنقدم لكم كل التفاصيل بشأن تقليل الاغتراب، وكذلك لن نغفل الطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات، لذلك سنلقي الضوء أيضا على موعد التحويل بين الكليات.

موعد تقديم طلب تقليل الاغتراب

وقد أعلن الدكتور “خالد عبد الغفار” وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده والذي تم فيه إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، أنه قد تقرر موعد فتح باب تحويل تقليل الاغتراب للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات، وذلك بعد ان يتم الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية وكذلك إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

لذلك فان من يرغب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية في تقديم طلب تقليل الاغتراب يجب عليه الانتظار حتى موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

يذكر أن نتيجة تقليل الاغتراب تكون في حدود نسبة 10%،ثم يتم بعد ذلك فتح باب التحويل بين الكليات بعد تنسيق المرحلة الثالثة لتقليل الاغتراب.

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رابط تسجيل تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية

يمكن لطلاب الثانوية العامة والذين قبلوا بالفعل في إحدى الكليات هذا العام والراغبين في التحويل من كليتهم إلى كلية أخرى، ان يتقدموا بالتسجيل عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

وسوف يتم تفعيل رابط تسجيل تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الكليات

تقليل الاغتراب 2019

تابعوا معنا “طلابنا الأعزاء” من خلال موقعنا “نجوم مصرية” موعد الاعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب ثم تتم بعدها فعليا عملية التحويل بين الكليات، والذي من المتوقع أن يكون في منتصف أغسطس المقبل، وخطوات التسجيل لعمل تقليل الاغتراب التي سنقوم بتحديثها لاحقا من خلال هذا المقال، وأي أخبار جديدة تتعلق بتقليل الاغتراب.