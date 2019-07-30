تراند اليوم : نتائج السادس العلمي 2019 في العراق

نتائج السادس العلمي 2019 ،تعلن وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج السادس العلمي الإعدادي 2019 لطلاب الدور الأول خلال فترة زمنية قصيرة لا تستغرق أكثر من أسبوع في رفعها عبر الموقع الإلكتروني.

يبقى الطلبة والطالبات في قلق شديد مع اقتراب لحظة إعلان نتائج السادس الإعدادي لجميع الطلاب بكافة الأقسام العلمية والأدبية والأحيائي والتطبيقي، حيث تعلن الوزارة عن النتائج في القريب العاجل، حيث يبقي أقل من خمسة أيام لصدورها بجميع المحافظات العراقية.

نقترب من إعلان نتائج السادس الإعدادي 2019 خلال مطلع الأسبوع المقبل، حيث انتهت قرابة من 90 بالمئة من دفاتر الطلاب من عملية التصحيح، ويبقى مرحلة التجميع والرصد ليتم عرضها على مركز الامتحانات لتسليمها إلى معالي الوزير السهيل لاعتمادها وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني بعد ذلك.

نتائج السادس إعدادي

يترقب الطلاب اكتمال رقع نتائج السادس إعدادي الدور الأول بكافة المديريات التعليمية في العراق، حيث تبدأ وزارة التربية برفعها بمجرد انتهاء أعمال التدقيق المستمرة حتى الآن، لننشرها للطلاب خلال الأسبوع الجاري، ويتم تحديث الأخبار لحظة بلحظة.

حيث نتابع مع جميع طلابنا الأعزاء الاستعلام عن نتيجة الدور الأول بجميع المحافظات العراقية، بعد انتهاء رفع نتائج طلاب السادس الإعدادي خلال الفترة الماضية، ويحصل الطلاب على نتائجهم فور انتهاء أعمال التصحيح التي تستمر حتى تلك اللحظة.

أعلنت مصادر بداخل وزارة التربية العراقية صدور نتائج السادس الإعدادي 2019 في 2 أب المقبل، حيث لم يبقى سوى مرحلة التدقيق ورصد الدرجات لتكون جاهزة في تلك الفترة.

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نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق موقع ناجح السومرية نيوز

تتجه الأنظار خلال الفترة الحالية لتترقب نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول، ولذلك تحاول وزارة التربية العراقية في نشر نتائج امتحانات طلاب في أسرع وقت، هناك آلاف المعلمين يقومون على عمليات التصحيح والرصد والتدقيق واستكملت أعمالها فور الانتهاء من المدة المحددة ، لتطمئن الطلاب المنتظرين نتائجهم في أقرب وقت لها.

ولقد شارك حوالى 450 ألف طالب وطالبة في اختبارات الصف السادس الإعدادي بأكثر من ألفي لجنة بمختلف مراكز التربية بالمحافظات العراقية، وأشرفت وزارة التربية العراقية لسير الامتحانات في أمان وهدوء دون التأثير على مستوى الطلاب أثناء الإجابة على تلك الاختبارات المقررة، ولم تتلقى الوزارة شكاوى حول صعوبات المواد التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

نتائج الدور الأول 2018 السادس الإعدادي العراق موقع ناجح

يتعرف الطلاب اليوم الخميس 2 من شهر أغسطس الجاري على نتائج الدور الأول للصف السادس الاعدادي 2018 وذلك من خلال البوابة التعليمية الأولى بالعراق موقع ناجح، حيث تقوم برفع كافة نتائج الصف السادس بعموم المحافظات من البصرة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، والثالثة، الرصافة ، كركوك، كربلاء، ذي قار، واسط، بابل، الأنبار، السليمانية، صلاح الدين، ديالي، ميسان، المثني، النجف.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2019

نقوم بتوفير لكم روابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2018 للدور الأول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية http://www.moedu.gov.iq، حيث تنتهي من رفعها بالمحافظات أول بأول.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لمحافظات الرصافة ١ ، الرصافة ٢ ، الرصافة ٣ ، البصرة، ديالي، النجف، الأشرف، الناصرية، ميسان، الكوت، القادسية قريبا:

حيث ينتظر آلاف الطلاب بفارغ الصبر الاطلاع على تلك النتائج بأسرع وقت، ونتابعها لكم لحظة بلحظة من خلال موقعنا الإلكتروني عرب فور نيوز للتعرف على أجدد الأخبار الصادرة رسميا من وزارة التربية.