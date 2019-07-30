عماد فراجين يتصالح مع نادي الفيصلي الأردني

تصالح نادي كرة القدم الفيصلي الأردني مع الممثل الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين بوساطة من وجهاء الأردن بعد بث حلقة تلفزيونية تناولت نادي الفيصلي و الذي اعتبرها مهينة له.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد وافق رئيس الفيصلي، بكر سلطان العدوان، على المصالحة، بعد تدخل من شيوخ ووجهاء الأردن.

وقدم ممثلو الفراجين والدوايمة التوضيح والاعتذار للنادي عما بدر في الحلقة التلفزيونية، التي بُثت في شهر رمضان المبارك على قناة "الأردن اليوم".

وأكد العدوان متحدثاً باسم أعضاء الإدارة والهيئة العامة وجماهير النادي الفيصلي أن النادي منذ تأسيسه عام 1932 أُسس على مبادئ وثوابت راسخة أهمها اللحمة الوطنية، وجمع كافة الأطياف من شتى المنابت والأصول، لافتاً إلى وحدة الحال مع فلسطين، وأن "الصلح والتآخي من شيم العشائر الأردنية".

وكان الفنان عماد فراجين قد تعرض لموجة انتقادات واسعة، بعد بث الحلقة الثامنة من البرنامج الكوميدي الساخر "وطن على وتر"، والذي عرض في رمضان العام الماضي.

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وتناول فراجين خلال الحلقة واقع كرة القدم في الأردن، خصوصاً ظاهرة التعصب الرياضي بين ناديي الوحدات والفيصلي قطبي كرة القدم في الأردن.

وظهر فراجين في الحلقة بدور محلل رياضي يسخر من طريقة لعب الفيصلي، كما استخدم مصطلحات اعتبرها البعض "مهينة" بحق النادي وجماهيره.

وإزاء موجة الانتقاد تلك، اضطر فراجين لتقديم اعتذار في مقطع فيديو، موضحاً أن "سوء فهم" وقع في الحلقة المذكورة.

ووفقاً للعربي الجديد، قال فراجين حينها إن "ما تم طرحه في الحلقة وفي جميع الحلقات ما هو إلا طرح كوميدي ساخر"، مؤكداً أن جمهور الفيصلي هو جمهوره، وأنه في أول مباراة مقبلة للنادي سيرتدي قميصه ويكون بين جماهيره.