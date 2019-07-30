تخصيص سيارة اسعاف لتلبية أمنيات المرضى في استراليا

قررت وزارة الصحة في ولاية كوينزلاند الإسترالية، تخصيص سيارة إسعاف من أجل تلبية طلبات المرضى المصابين بأمراض خطيرة وفقدوا قدرتهم على التحرك والتنقل.

من جهتها أعلنت الحكومة الإسترالية، تقديم دعم لتكريس سيارة إسعاف من أجل تلبية طلبات وأمنيات المرضى الذين فقدوا قدرتهم على التحرك، مثل: زيارة حيواناتهم الأليفة أو زيارة متحف فني أو الذهاب الى البحر.

وقال وزير الصحة في كوينزلاند، ستيفن مايلز، “إن تلبية رغبات الناس النهائية يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا، إذ يمكنك نقل شخص لا يستطيع المشي أو الجلوس على كرسي أو قد يحتاج إلى أوكسجين مستمر أو غيره من الأجهزة الطبية”

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وأضاف، “ من خلال برنامج Ambulance Wish Queensland، سيقوم المتطوعون المدربون طبيًا وسيارات الإسعاف المجهزة بالمعدات اللازمة بنقل الناس لتحقيق رغباتهم بنجاح وأمان”

واستوحيت هذه المبادرة في أواخر 2017، عندما قام فريق طبي بتلبية أمنية رجل عجوز في رؤية المحيط للمرة الأخيرة في حياته، في أثناء نقله إلى المستشفى في سيارة الإسعاف، وفقاً لموقع جريدة سورية، مترجم من فرانس برس

صُممت المبادرة الأسترالية الأولى على غرار جمعية “إسعاف الأمنيات – Ambulance Wish”، الهولندية، التي تساعد أشخاصًا على تحقيق أمنياتهم الأخيرة، وتشمل الخدمة الأطفال والمسنين، بغض النظر عن السن.