الدولة التي حققت رقم قياسي في زراعة الأشجار!

حققت دولة إثيوبيا في شرق إفريقيا، رقم قياسي في زراعة الأشجار، حيث زرعت أكثر من 200 مليون شجرة في غضون 12 ساعة فقط، بمشاركة كبار المسؤولين في الدولة وكافة فئات الشعب.

وشهدت إثيوبيا زرع أكثر من 200 مليون شتلة خلال نصف يوم كان من المقرر زرعتها خلال يوم، من إجمالي 4 مليارات شتلة يتم زرعها هذا الموسم، وشهدت المبادرة حتى الآن زراعة أكثر من 2.6 مليار شتلة في الدولة.

وكان الرقم القياسي مسجلاً للهند، حيث قامت بزرع أكثر من 66 مليون شجرة في 12 ساعة فقط بمشاركة حوالي 1.5 مليون شخص في هذه الحملة الضخمة عام 2017

وقام رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، مع المسؤولين الحكوميين بزراعة الأشجار في مدينة أربا مينش، بولاية جنوب البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الأثيوبية، ونقلاً عن موقع سبوتنيك.

وبدأ رئيس الوزراء أبي أحمد برنامج تاريخي وطني لزراعة الأشجار في مايو/ أيار الماضي، في إطار مشروع يسمى "بصمة خضراء" الوطني، وهو جزء من هدف الحكومة الإثيوبية المتمثل في زراعة 4 مليارات شجرة في موسم الأمطار لهذا العام.