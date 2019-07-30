تراند اليوم : تنسيق كلية تجارة 2019 .. تنسيق كليات المرحلة الثانية 2019

تنسيق كلية تجارة عين شمس 2019 ، كشفت الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019، لطلاب المرحلة الثانية، عن القبول بكلية تجارة عين شمس بمجموع 328 درجة، أي بنسبة 80%، فيما جاء القبول بكلية التجارة جامعة الإسكندرية بمجموع 320.5 درجة أي بنسبة 78.2%.

بينما جاء القبول بكلية التجارة جامعة المنصورة بحد أدنى 318 درجة، أي بنسبة 77.6%، والقبول بكلية الآداب "انتساب موجه" بجامعة القاهرة، بحد أدنى 317.5، أي بنسبة 77.4%، والقبول بكلية الآداب جامعة الزقازيق بحد أدنى 317 درجة أي بنسبة 77.3%.

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كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القبول بكلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان بحد أدنى 317.5 درجة أي بنسبة 77.4%.

وأعلن القبول بكلية الآداب" انتساب موجه" جامعة عين شمس بحد أدنى 316.5 درجة أي بنسبة 77.2%، والقبول بكلية التجارة "انتساب موجه" جامعة القاهرة 313 درجة أي بنسبة 76.3%، فيما جاء القبول بكلية البنات آداب عين شمس بحد أدنى 309.5 درجة أي بنسبة 75.5%.