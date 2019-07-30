فيسبوك وإنستغرام يثيران استياء ابنة صدام حسين

نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على إحدى حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتعبر عن إستيائها من شركتي فيسبوك وإنستغرام، عقب توقيف صفحتها الشخصيتين دون أي سبب واضح.

وقالت رغد صدام في تغريدة لها عبر تويتر، :" الى اصحاب الخبرة و المحبين، اقدمت ادارة انستغرام و فيسبوك على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين ، نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا، علمًا ان الصفحات لم تتعرض للاختراق"، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويذكر أن رغد صدام حسين، هي الابنة الأولى والكبرى لوالديها، خرجت من العراق في شهر أبريل 2003، انتقلت إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتستقر في العاصمة الأردنية عمان بضيافة من العائلة الهاشمية المالكة.