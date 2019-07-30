شاهد أحمد الفيشاوي يهدد زوجته بالطرد من عزاء والده

غضب الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته وهددها بالطرد وسط جموع الحضور الذي جاء لتقديم واجب العزاء في الفنان فاروق الفيشاوي بينما أهان الصحفيين وطردهم.

والتقطت عدسات الكاميرات ندى وهي تحاول مساعدة والدته سمية الألفي وتحاول مساعدته أيضاً خلال تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير، إلا أنها لم تسلم من غضبه بين الحشود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التوتر الحاصل في علاقة الثنائي والتي بدأت قبل أشهر ونجح والده الراحل في إصلاح الأمور بينهما.

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، ظهر الفيشاوي في مقطع الفيديو بغاية الغضب وهو يصرخ بوجه زوجته ويقول لها “والله حمشيكي”، بينما حاول النجم عمرو يوسف الابعاد بينهما وفض الخلاف الحاصل.