محمد الترك يهدي دنيا بطمة هدية مميزة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة على إحدى حساباتها الشخصية، صورة تظهر فيها سيارة مازاتي غرانتوريز موديل 2019، وقد تلقتها هدية من زوجها البحريني محمد الترك بدون أي مناسبة شخصية .

وكشفت بطمة، عن السيارة من خلال نشر صورها، عبر الإنستغرام، معلقةً: "شكرا على تعاملكم الراقي سارة ومدير وكالة مازراتي والفراري.. وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات اللي أعشقها، خصوصا السبورت غرانتوريزمو".





ووجهت رسالة شكر لزوجها، قائلةً: "كلمة أحبك قليلة في حقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم"، فقاً لموقع فوشيا.

ويبدو أن الفنانة المغربية أرادت أن تتجنّب التعليقات الهجومية التي تتعرّض لها بشكل مستمر؛ بسبب الهدايا الباهظة التي تقوم باستعراضها بشكل دائم على السوشيال ميديا، إضافةً إلى خوفها المستمر من حسد متابعيها لها، لذلك قامت بإغلاق خاصية التعليقات عبر إنستغرام.