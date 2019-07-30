شيرين سيف النصر تكشف حقيقة حبسها لصديقتها الوحيدة

بعد غيابها عن الساحة الفنية لما يقارب 12 عاماً، تعود الفنانة شيرين سيف النصر للأضواء بعد تقديمها بلاغاً ضد صديقتها المقربة بواقعة سرقة مصاغها الذهبي بالكامل من داخل شقتها.

وعاجلت شرطة الجيزة بفحص الشقة ورفع البصمات ليتبين بأن منفذ السرقة شخص مقرب من شيرين سيف النصر نظراً لسهولة دخوله البيت وعدم حاجته لكسر الأقفال أو الأبواب، ورغم رفضها اتهام صديقتها إلا أن الأخيرة اعترفت امام النيابة العامة بتنفيذها سرقة المجوهرات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ 400 ألف جنيه مصري بعد إثبات التحريات واعترافها بالجريمة.

واعترفت صديقة شيرين سيف النصر بأنها استغلت تواجدها بالشقة وغافلت صديقتها وسرقت محتوياتها الذهبية وهي عبارة عن اسورة وأنسيال من الذهب المطعم بالألماس وأرشدت عن المسروقات وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبس المتهمة 4 أيام وسط صدمة شيرين سيف النصر التي حضرت التحقيق وقامت بالإدلاء بأقوالها أمام النيابة وتم تسليمها المجوهرات المسروقة والسماح لها بالانصراف من النيابة.

وخلال فترة التسعينيات اعتبرت شيرين سيف النصر أيقونة عربية للجمال وبرغم أعمالها القليلة في الدراما المصرية إلا أنها تركت بصمة خاصة جعلتها تترسخ في ذاكرة الجمهور.