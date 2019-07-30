تراند اليوم : موقع عبري يكشف ماذا طلبت حماس من ايران استعدادا للحرب القادمة؟

القدس المحتلة / الخليج 365

كشف موقع موقع "ديبكا" العبري المتخصص بالشؤون الأمنية والاستخباراتية، عن طلب تقدم به وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، الذي زار طهران مؤخرا.

وزعم الموقع العبري، أن العاروري طلب في محادثات مع كبار القادة الإيرانيين، أن يتم تزويد الحركة بصواريخ بالستية كتلك المتوفرة لدى الحوثيين في اليمن.

وبحسب الموقع، فإن العاروري توجه بهذا الطلب لعدد من القيادات الإيرانية من بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأوضح لهم أن الهدف من ذلك هو الوصول لأكبر قدر ممكن من الأهداف الاستراتيجية في تل أبيب ومحيطها.

وأضاف الموقع، أن العاروري أخبر قادة الحرس الثوري، الذين قابلهم سراً، بأن حماس بحاجة لتزويدها عاجلاً بمنصات إطلاق الصواريخ من طراز BM-21 Grad بمدى 450 كم.