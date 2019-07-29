تردد قناة حواس الجديد 2019 على قمر نايل سات وعرب سات

يهتم الشعب الإماراتي بالبحث عن تردد قناة حواس الجديد، وهي القناة التي تقوم بتقديم أفضل المسلسلات الدرامية، فهي متخصصة في عرض جميع المسلسلات الدرامية المتنوعة في نفس التوقيت مع المسلسلات السورية والخليجية.

تقوم قناة حواس بعرض برامج الفن، والترفية التي يفضلها نسبة كبيرة من المشاهدين لهذا يبحث الكثير تردد هذه القناة، حيث تمكنت أن تظهر في قائمة القنوات التي تقوم بعرض الدراما الفضائية.

وتسعى إدارة قناة حواس جاهدة إلى عمل خطط ناجحة تساعد جذب المشاهدين لهذه القناة حيث تهتم القناة بالمجال الفني، وتقوم أيضا بمتابعة مستجدات الأخبار الفنية، والعالمية، وكذلك آخر أخبار النجوم العربية التي يهتم بها نسبة كبيرة المشاهدين.

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وتم إطلاق هذه تردد قناة حواس منذ عام 2005 ميلادي من خلال العاصمة الإماراتية من مدينة دبي حيث يتم بث قناة حواس القمر الحواس.

وجعلت القناة المتابعين في حالة ترقب لجميع الأعمال الدراما في متابعة المسلسلات الإماراتية، والعربية التي يتم بثها على القناة، حيث تقوم بعرض جميع المسلسلات، والبرامج التي يفضلها الكثير من المشاهدين حيث تسعى القناة التي تهم جميع متابعي القناة.

تردد قناة حواس: نايل سات 11938 رأسي/ عرب سات 12111 أفقي