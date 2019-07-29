حقيقة وفاة الفنانة اصالة نصري بحادث سير في عاصمة عربية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة الفنانة السورية أصالة نصري، بحادث سير في إحدى العواصم العربية، إلا أنه لم يتم تأكيد الخبر من مصادر رسمية.

وفي وقت سابق، دخلت المطربة السورية، "أصالة نصري"، تجربتها الأولى، في عالم التمثيل، وصورت مشاهدها، في الموسم الثاني من فيلم "أولاد رزق"، والذي يخرجه زوجها "طارق العريان".

وستطل النجمة السورية على جمهورها، في الـ8 من شهر أوت القادم، كضيفة شرف في فيلم “أولاد رزق”، والذي سيعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

وستقوم أصالة في الفيلم، بأداء دور ضمن أحداث الفيلم، ولن تطل بشخصيتها الحقيقية، وتنتظر معرفة رد جمهورها على أدائها التمثيلي، لتحسم قرارها حول تقديم فيلم سينمائي، من بطولتها.

وفيلم “أولاد رزق 2″، هو من بطولة “أحمد عز”، و”عمرو يوسف”، و”أحمد الفيشاوي”، وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى مشاركة النجمة، “غادة عادل”.