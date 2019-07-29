ملابس العيد 2019 للبنات في الجزائر

تهتم العديد من الفاشينيستا ومشاهير الموضة في الوطن العربي، باختيار القفاطين والعبايات بشكل مستمر بأغلب اطلالاتهنّ. وذلك لأنها تمنح المرأة مظهرًا مميزًا وأنيقًا. ومع اقتراب عيد الأضحى تبدأ كل سيدة في البحث عن أحدث صيحات العبايات والقفاطين لارتدائها في العيد.

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وطرحت دور فرنسية شهيرة تشكيلة مميزة من العبايات والقفاطين الشرقية ضمن مجموعاتها للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2019، ومن جانبنا اخترنا لكِ أحدث التصميمات، ونخبركِ بالموديل المناسب لشكل جسمِك.

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وخصص بعض الماركات مثل آندرو جن Andrew Gnوبالينسياغا Balenciaga جانبًا من عروضها للعبايات والقفاطين المغطاة بالطبعات الكبيرة والمزدحمة، وبإمكانكِ الاستعانة بها في حال كنتِ نحيفةً وطويلة القامة.

اعتمدي صيحة القفاطين المطبعة بالخطوط الرأسية، مثل تلك الموقّعة من نينا ريتشي Nina Ricci وسيدريك شارلييه CédricCharlier لتكسبكِ طولًا أكبر إذا كنتِ قصيرة القامة.

كثيرات من السيدات يحببنَ ارتداء عبايات سوداء، فهي لها جاذبية خاصة وطلة فاخرة. ولكن على الرغم من أنّ موديلات العبايات السوداء مختلفة ومتجددة طوال الوقت، ويمكنكِ دمج العباية السوداء مع الملابس الأخرى بستايل عصري وفريد.