شاهد: الفنان التشكيلي عبد الحميد عمار في وداع مؤثر للرئيس السبسي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا كثيرة من جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ، تصورّ العاطفة الجارفة التي جعلت آلاف التونسيين يتجمهرون تحت اشعة الشمس الحارقة لوداع رئيسهم الراحل.

ومن بين الصور التي وقع تداولها بكثرة، صورة الفنان التشكيلي عبد الحميد عمار الذي يظهر وهو يودّع موكب الرئيس بيده اليمنى ويتكئ بيده اليسرى على عصاه الرثّة، حاملا كيسا به قوارير بلاستيكية.

وأثارت الصورة التي قيل انها صورة العام بامتياز، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا المسؤولين إلى الالتفاف حوله وإخراجه من هذا الوضع المتردي، حيث بدى في حالة تشّرد وفقر، فيما عزى البعض حالته إلى المرض الذي المّ به وجعله متسولا بعد ان كان فنانا تشكيليا شامخًا..

في المقابل أكد آخرون أن الرجل لا يحتاج لإعانة مادية إذ أن له راتب تقاعدي كما أنه لا يزال يباشر العديد من الندوات والملتقيات الثقافية، واختار عن طوعية حياة التشرد.