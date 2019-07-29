حقيقة وفاة مطرب المهرجانات أحمد أورتيجا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة مطرب المهرجانات أحمد أورتيجا، بعد سقوط قطع البلكس الخاصة بالمسرح وهو يغنى فى أحد الأفراح بفندق دوسيت.

وتم نقل أحمد اورتيجا إلى مستشفى وتحرير محضر بالواقعة فى الفندق لعدم تأمين المسرح وأمر الأطباء حجز اورتيجا فى المستشفى لمدة شهر للعلاج.

وشارك المطربي المهرجانات الشعبية، بأحداث حلقات مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، من خلال أغنية “كله في الأونطة”، في العمل الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان الجاري.

قال أحمد أورتيجا في تصريحات صحفية له، إن كواليس الأغنية كانت كوميدية للغاية وتم تسجيلها في يوم واحد، وكانت في البداية أغنية التتر الخاص بالعمل، الإ أن صناع العمل أرادوا أن نظهر ونغني الأغنية ضمن حلقاته.

Advertisements

وأشار أورتيجا، إلى أن الأغنية تم عرضها عليه وعلى زميله في الفريق أوكا، من قبل الموزع جيزاوي والشاعر والملحن إبراهيم، وقد اقتنع تمامًا بتقديمها لما فيها من كلمات مميزة وطريقة غناء جيدة، مختتماً حديثه أن الاغنية لاقت نجاح كبير وردود أفعال إيجابية للغاية وهو ما وجدناه بين الجمهور.

و بدء أحمد أورتيجا حياته بلعب كرة القدم وترك التعليم في المرحلة الإعدادية، بدأ مشواره الغنائي عن طريق الصدفة بالتقائه مع المطرب الشعبي (أوكا).

وتحول أورتيجا لغناء نوع موسيقي جديد يعرف بإسم (المهرجانات) وهو لون شعبي يعتمد على الإيقاع السريع والاستخدام المكثف لمؤثر (Auto-Tuner) الذي يصدر صوتاً معدنياً مميزاً.

وانضم إليهما المغني الشعبي (شحتة كاريكا ) لتكتمل فرقة (8%) والتي لاقت نجاحاً كبيراً في القاعدة التي تحب هذا اللون من الموسيقى. في 2013 قامت الفرقة بتمثيل فيلم بعنوان (8%) حقق إيرادات تقترب من الثلاثة ملايين جنيه مصري.