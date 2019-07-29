تفاصيل مقتل الفنان علي ياسين في لبنان

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو للفنان علي ياسين، وهو يغني في حفل زفاف قبيل وقوع الحادث الذي تسبب بمقتله هو وشقيقه ومطلق النار.

وتحول حفل زفاف إلى مجزرة قتل خلالها ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرون بسبب أغنية في محلة الفيضة في يونين قضاء بعلبك بلبنان.

وبحسب صحيفة "البيان"، وقع الحادث بعد منتصف الليل خلال حفل زفاف جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار، وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل ضمن حفل زفاف جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار خلال زفاف.

وأشارت المعلومات إلى أن الخلاف نشب على خلفية إلقاء علي ياسين بيت عتابا لم يعجب الشاب طالب زعيتر الذي أطلق النار على المطرب وشقيقه، ما دفع بشبان الى إطلاق النار على طالب زعيتر الذي قتل على الفور.

وكان خلاف وقع عند الأولى فجراً خلال حفل زفاف لآل النمر وآل أمهز في محلة الفيضة في يونين، بعد تلاسن تطور الى إطلاق نار من أسلحة فردية بين أفراد من آل أمهز وآخرين من آل زعيتر، ما أسفر عن 3 قتلى من بينهم المطرب.