رابط حجز معبر باب الهوى في إجازة العيد 2019 - استئناف التسجيل

أعلنت ادارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا (الجانب السوري)، إعادة فتح رابط الحجز لإجازة عيد الأضحى بعد مباحثات أجرتها مع الجانب التركي.

وجاء ذلك في بيان صادر عن إدارة المعبر: "بعد مباحثات بين إدارة المعبر والجانب التركي، تقرر إعادة فتح رابط التسجيل على إجازة عيد الأضحى في الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين 29/7/2019 ولعدد محدود من المقاعد، فعلى الراغبين بالتسجيل ترقب الرابط".

وتتيح تركيا للسوريين المقيمين لديها بالذهاب إلى بلادهم خلال إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى، والعودة عقب انتهاء مدة الزيارة المحدّدة، في حين تبقى المعابر مغلقة باقي أيام العام باستثناء الحالات الإنسانية حيث تسمح لهم بالسفر عبرها.

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وكانت إدارة الهجرة في مقرّها بـ عنتاب، أعلنت قبل أيام "سيتم طرح موقع إلكترونيّ قريباً لـ زيارة العيد مِن معبر جرابلس"، مؤكدةً أنّ الحجز سيكون عبر الموقع حصراً، وأنّ الموقع سيكون متاحاً لـ الحجز بين 23 و 26 مِن شهر أيار الجاري.

وأشارت إدارة هجرة عنتاب في إعلانها، أن السوريين الذين يملكون بطاقة حماية مؤقتة (كمليك) صادرة مِن ولاية عنتاب، لا يحتاجون إلى أخذ "إذن سفر" إلى معبر جرابلس، على اعتبار منطقة "قرقميش" الحدودية مع جرابلس، تابعة لـ عنتاب.

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