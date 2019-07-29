غزل متبادل بين شريهان وحسين الجسمي

عبرت الفنانة المصرية شريهان، عن إعجابها الشديد بالفنان حسين الجسمي وأدائه الفني، وذلك بعد مشاهدتها لمقطع فيديو، ظهر فيه مجموعة شباب صينيين، وهم يؤدون أغنية "بشرة خير" باللغة العربية.

وشاركت شريهان مقطع فيديو غناء الشباب الصينيين، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليه: "مبدع فنيا وإنسانيا، وعلم جميل لفنه وشعبه وبلاده".

وفي ذات السياق، رد حسين الجسمي على إشادة شريهان به، قائلا لها: "من ذوقك وممنون جدا.. الله يحفظكم ويسعدكم".

تجدر الإشارة أن أغنية "بشرة خير"، من غناء حسين الجسمي، وألحان عمرو مصطفى، وكلمات أيمن بهجت قمر.

وتم تقديم الأغنية خصيصا لحث المواطنين المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014.

وبدأت شريهان حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة، ثم عادت إلى ساحة الفن عام (2017) وقامت لها حفل برعاية العدل حروب .