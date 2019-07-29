شاهد: هكذا انتقم رجل هندي من ثعبان عضه

في تصرف غريب قرر مواطن هندي أن ينتقم من ثعبان عضه بطريقة غير متوقعة على الاطلاق، وذلك بعد أن تسلل الثعبان إلى المنزل الذي يقطن به الرجل.

وقال الأب بابو رام، إن ابنه، راج كومار، كان مسترخيا في منزله يستمتع بشراب، أمس الأحد، عندما تسلل الثعبان إلى منزله في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد ولدغه وفقا لـ"رويترز".

وأضاف الأب "الثعبان عضه، وفي المقابل عض هو الثعبان وقطعه بأسنانه ومزقه إربا،ونقلت الأسرة الرجل إلى مستشفى وصفت حالته إن حالته حرجة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الثعبان الذي لدغه من نوع ثعبان الجرذان الذي يعتبره الخبراء غير سام عادة، وقال إن. بي. سينغ طبيب راج كومار "هذا غريب بالتأكيد".

وأضاف "رأيت أناسا يأتون مصابين بلدغة ثعبان، لكنني لم أر من قبل شخصا عض ثعبانا ثم أحضره معه في كيس،وقام سكان القرية بحرق الثعبان.