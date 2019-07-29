كلمات مهرجان شقلطوني في بحر بيره حمو بيكا - حسن شاكوش

نقدم لكم اليوم من وكالة سوا الاخبارية، كلمات مهرجان شقلطوني في بحر بيره، خاصة بعد الشعبية الجارفة التي حققها المهرجان في العديد من المحافظات المصرية والعربية ايضا.

كلمات مهرجان شقلطوني فى بحر بيره:

ملكوش وجود وشفافين

مفكوش رجوله مش متشافين

واحده واحده ازميلي علي الرايق

اصل اخصامنا بتدايق

دول اخرهم شغل زقايق واحنا دايما في العالمية

اللي يسمع اسمي يخاف وسط الزحمه بكون متشاف

يلا نعمل ليله زفاف للعيال ولاد الغزية

ارض الجيزة دي ليها كيان احنا في حروبنا نعمل بلاوي

عمره مايجي علي الغلبان السيطرة اسلام شعرواي

والزعيم ايمن شعبان دايما ع الحق يعمل بلاوي

ادي عالي مفيش مهاوده اصحي لوصول الفراوده

في الحروب لينا اعلي جوده وانتو لسه بترضعوا

اوعي تنسي انك قليل انت بالنسبالي عيل

مش بشيل لكن بشيل اي عو انا بفجعوا

الكلام مبيشغلنيش اكبر مافيكو ميوصليش

لو علي السلاح انا امول جيش بس هاتو راجل يشتري

ايوه طيب من جوايا بس وقت الحرب جنايه

اوعاك يلا تتحط معايا اصلي في التخطيط مفترى

كل واحد شنبو خضر سف كميه كمان وبدر

مين يصوني ومين يقدر ده انتوا كيفكو اهم شئ

لما اقول لازم هتسمع انت باهت وانا بلمع

والحساب مابينا يجمع هنتقابلوا في اي طريق

الكلاب كلها متساوية يلا نضرب بلسحابة

هنا قتل ومفيش اصابه في الملاعب مدمرين

هاتلي كفك هنا علي كفي لما نوعد احنا نوفي

اللي يتحدانا متوفي توينز بنجنن ملايين

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شقلطوني في بحر بيرة دغري سكه انتي الاميره

في الجمال حلوه وخطيرة مش بشوف زيك يا بطه

بحر عشق وموج محبه انتي سكنه الروح ياشابه

قشطه عسلية ومربه مفيش منك في اي حته

متبطل تعيش عليا لهتيجي تحت رجليه

علي مين يلا دانت هفيا ليه بتيجي تعمل فندام

انت يلا عيل منخوليه واقع من انهو مدليا

هديك بلحه متين بليه تسقط ع الارض تنام

فركة فركة قرش دول قالوا يامراحب

ولما خلص القرش ملقتش ولا صاحب

اصحاب بقت ملاعين كل العيون صابهم

ممكن عشان حجرين يخلع من اخواتهم

صاحبي مجدع مع البنات عندي يقفل التليفونات

الدنيا خربانه في النايتات عالي الديجي وعبيلي تكيله

كلو منسي عشان مش فاكر كلو بايع كلو ناكر

لا خلاص بطلت اذاكر بقيت بقيت فاهم كل الليلة

في البلالا الصحبه عايشه والرجوله في المايه بايشه

ايوه شاب دماغي طايشه بس عارف مبدائي

انتو مني يجلكو جلطه في الوشوش هديكو بلطه

مش بفوت اي غلطه في المعارك واد شقي

ياعيال دباديب وعرايس انا شغل جلب مش عايز

متجيش وتعيشو في الدور اصل انتوا علب وارايس

هلافيت مهتمش بيكوا انا عندي كفائه ارازيكوا

بس بسيبكو بمزاجي عمري مهتشكر فيكو

صافعين ايوها غلاوي

احنا نحب الي يحبنا

السيطرة اسلام شعرواي اسمه مشرف ارضنا