اول ايام عيد الاضحى المبارك في الجزائر

قال المعهد الفلكي الجزائري، إن عيد الأضحى سيكون موحدا على كل الدول الإسلامية خلافا لعيد الفطر، بسبب مدة ظهور الهلال القصيرة، إذ اعتمدت بعض الدول على الحساب الفلكي.

وأوضح أن عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس في كل الدول الإسلامية، وأن مصر بانتظار رأي السعودية في بداية شهر ذي الحجة.

من جانب اخر، قررت الحكومة الجزائرية المؤقتة استبقاء عيد الأضحى بجملة من التدابير، لكبح ظاهرتي المضاربة وارتفاع أسعار الأضاحي، المتجددتين عشية كل عيد في كل سنة، وهو ما يخشى الجزائريون حدوثه هذا العام.

وتتجه الجزائر إلى رفع العرض من الأغنام بمناسبة الأضحى، مع وضع نقاط بيع رسمية تكون فيها الأسعار تحت الرقابة الحكومية، خاصة وزارة التجارة التي خصصت أكثر من ألفي موظف في الرقابة لتفتيش الأسواق الأسبوعية الكبرى.

وكشف بلقاسم جباحي مدير ضبط النشاط البيطري في وزارة الزراعة الجزائرية أن "العرض هذه السنة سيرتفع بين 5.5 ملايين رأس الى 6 ملايين رأس من الغنم مقابل 4.5 ملايين رأس السنة الماضية، وهي زيادة كافية لإغراق السوق وكبح المضاربة".