ليلى علوي تكشف أسرارا عن الفنان فاروق الفيشاوي

انتهت مراسم عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، بحضور فني كبير، وذلك في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، حيث توفي الخميس الماضي 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وعن عمر يناهز 67 عامًا.

من جهتها، رفضت الفنانة ليلى علوي في مقابلة تلفزيونية، الرد على تصريح زواجها من الفنان المرحوم فاروق الفيشاوي، فقالت إنها لا تحب الحديث في هذا الموضوع وأن الفنان فاروق الفيشاوي حر في ما يقوله.

وفي وقت سابق، كشف فاروق الفيشاوي، عن مشروع زواج قديم له من ليلى علوي لكنه لم يكتمل، حيث صرح في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي.

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وأشار الراحل الفيشاوي الى أن الفنانة المصرية ليلى علوي هي حب حياته، لافتا إلى أنه نادم على عدم الزواج منها بسبب الظروف الذي حلت به في ذلك الوقت .

ونعت الفنانة ليلى علوي، الفنان فاروق الفيشاوي، بكلمات ممزوجة بالألم، قائلة: "فيه ناس لما بيمشوا بياخدوا معاهم حتة من روحك.. من ذكرياتك وتاريخك".

وكتبت ليلى عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلة: "رحيل فاروق الفيشاوي مش مجرد رحيل صديق أو زميل عمل، هو رحيل جزء كبير من الفن المصري وذكرياته الحلوة، مع السلامة يا فاروق، أدعوا له معايا بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه أنتوا الزمن الجميل".

وكان الفيشاوي قد كشف عن إصابته بالسرطان، وذلك أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.