حقيقة وفاة والدة وسام صباغ الممثل والفنان اللبناني اليوم

أكدت مصادر إعلامية لبنانية، يوم الاثنين، صحة وفاة والدة الفنان وسام صباغ "ناديا صبحي الطويل" الذي تداوله آلاف النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاها العشرات من المتابعين والفنانين والأصدقاء.

وكتب الفنان وسام صباغ عبر حسابه في انستقرام : "الله معك يا غالية"، بهذه الكلمات الحزينة ودّع الممثل وسام صباغ والدته ناديا صبحي الطويل الّتي خطفها الموت".

ووفق المصادر، فإن صلاة الجنازة على والدة وسام صباغ ستتم يوم الثلاثاء القادم عقب صلاة الظهر في مسجد خاشقجي، في حين تقبل التعازي قبل وبعد الدفع في اليوم التالي بمنزلها في طريق الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الثالث سيكون للرجال والنساء يوم الخميس 1 آب 2019 في قاعة خليل الهبري في جامع الخاشقجي من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً.

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وسام صباغ، ممثل ومذيع لبناني مشهور يبلغ من العمر 45 سنة، عمل في العديد من المسلسلات منها الكوميدية. حاصل على دبلوم في التعليم العالي كما حاصل على درجة البكالوريوس في كلية إدارة الأعمال من جامعة بيروت، عمل كمقدم برامج في العديد من البرامج