حقيقة خبر وفاة الفنان عادل امام اليوم في القاهرة

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر يوليو 2019، خبر وفاة عادل إمام الفنان المصري الكبير وذلك خلال تواجده في القاهرة.

وكتب موقع يدعى "هنا اليمن" خبرا أكد فيه خبر وفاة الفنان عادل امام في القاهرة، مشيرة إلى أن الحزن عم المدن المصرية عقب تلقي المواطنين العشاق له هذا النبأ الصادم.

وواجه الفنان عادل امام انتقادات واسعة وهجوما كبيرا عقب إعلان مصادر فنية عن عدم مشاركته في تشييع وبيت عزاء الفنان فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية قبل أيام بعد صراع مع مرض السرطان، وكذلك بيت عزاء والدة الفنانة الشهيرة يسرا.

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ويعتبر عادل امام واحدا من اشهر الممثلين في تاريخ السينما المصرية والعربية، وله العشرات من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي لا تزال خالدة في الذكريات لغاية اللحظة، مثل مدرسة المشاغبين ومسلسل ناجي عطا الله، علما أنه سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة الدولية.

وفي آخر أعماله، منع مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام من العرض في شهر رمضان الماضي، بسبب مواقفه السياسية الرافضة لوجود رقابة من أجهزة الدولة على السينما والفن في البلاد، في حين من المتوقع أن يتم بثه رسميا في رمضان القادم.

وولد الفنان عادل امام في المنصورة يوم السابع عشر من شهر مايو 1940 ويبلغ حاليا 79 سنة، علما أن نجله محمد بات أحد نجوم السينما المصرية من بعده وكان له مسلسل حقق نجاحا باهرا في شهر رمضان الأخير والذي حمل اسم (هوجان).