شاهد: اللحظات الأخيرة في حياة الفنان علي ياسين

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصوّر للفنان علي ياسين وهو يغنّي في حفل زفاف يونين، قبيل وقوع الإشكال الدّموي الذي تسبّب بمقتله هو وشقيقه ومطلق النار طالب زعيتر.

وكان خلاف وقع عند الأولى فجراً خلال حفل زفاف لآل النمر وآل أمهز في محلة الفيضة في يونين، بعد تلاسن تطور الى إطلاق نار من أسلحة فردية بين أفراد من آل أمهز وآخرين من آل زعيتر، ما أسفر عن 3 قتلى من بينهم المطرب.

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بدأ الإشكال على خلفيّة إلقاء المطرب بيت عتابا لم يعجب طالب زعيتر الذي أطلق النار عليه وعلى شقيقه، ما دفع بشبان الى إطلاق النار على طالب زعيتر الذي قتل على الفور.

وتحول حفل الزفاف إلى مجزرة مروعة أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين بسبب موال أغنية في محلة الفيضة في يونين قضاء بعلبك بلبنان.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل ضمن حفل زفاف جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار خلال زفاف.