إقالة نقيب المهندسين تتصدر مواقع التواصل في مصر

اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تويتر إثر تصريحات أدلت بها نقيب المهندس في مصر هاني ضاحي اعتراضا على قبول خريجي الجامعات الخاصة أسوة بخريجي الحكومية، وتأثيرهم على سوق العمل.

وأصدرت نقابة المهندسين بيان بشأن شروطها لقبول خريجي الجامعات والمعاهد التكنولوجية الخاصة، ما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت النقابة في بيانها إنها لن تقبل عضوية خريج أي معهد أو كلية خاصة، ثبت أنه حصل في الثانوية العامة(2015-2016) على مجموع أقل من 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج «إقالة نقيب المهندسين»، اعتراضا على قرارات النقابة غير الكافية بالنسبة لهم في مواجهة خريجي التعليم الخاص، ليصبح الهاشتاج الأكثر تداولا في مصر على موقع تويتر.