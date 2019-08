تراند اليوم : جامعة الأقصى تفوز بمشروعين للتبادل الأكاديمي مع جامعتين في ايطاليا واسبانيا

جامعة الأقصى تفوز بمشروعين للتبادل الأكاديمي مع جامعتين في ايطاليا واسبانيا

غزة: الخليج 365

فازت جامعة الأقصى مع جامعة كافوسكاري في فينيسيا-ايطاليا (Ca' Foscari University of Venice) وجامعة ألماريا في اسبانيا ((University of Almeria وذلك ضمن الحراك الأكاديمي الدولي للمعلمين والمتعلمين (Erasmus Plus -International Credit Mobility ICM) حيث تم تقديم مقترح المشروع في بداية شهر فبراير من العام 2019 وتمتد فترة تنفيذه إلى شهر يوليو 2021.

وتتيح فرص التبادل للطلبة المقبولين قضاء فترة التبادل لدراسة فصل دراسي ، أما بالنسبة للمقبولين من العاملين بالجامعة فهي تتيح لهم إعطاء محاضرات أو حضور دورات تدريبية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد فازت جامعة الأقصى في العام الماضي ضمن برنامج اراسموس بلس الأوروبي بمشروع تبادل اكاديمي مع جامعة يلدز التركية حيث سافر وفد من الجامعة يضم اكاديميين واداريين وقضوا فترة تدريبية بالجامعة واعطوا فيها محاضرات للطلبة بالجامعة بالإضافة الى أن هناك طالبتين من جامعة الأقصى – قسم الرياضيات قامتا بدراسة فصل دراسي كامل بالجامعة التركية.

بدوره أكد عميد شئون العلاقات الدولية بجامعة الأقصى د. نبيل عبدالله العيلة على أهمية مشاريع التبادل الأكاديمي في تحسين الأداء الأكاديمي وفرص التعلم وزيادة التمكين الذاتي والثقة بالنفس، وتعزيز فرص العمل وتحسين آفاق التطور الوظيفي، إضافة تحسين كفاءات اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتفاهم بين الثقافات ونقل وتبادل الخبرات والثقافات وأفضل الممارسات.

انتهى