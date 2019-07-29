إطلالة رانيا يوسف الجديدة تثير استياء المصريين

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صوراً جديدة لها بإطلالة مميزة عبر صفحتها الخاصة على تويتر تظهر فيها بفستان ازرق على الطراز اليوناني وتسريحة شعر بسيطة.

وعلق متابعو رانيا يوسف على الاطلالة بين مؤيد ومعارض ومن بين التعليقات الإيجابية عن الاطلالة هو تجددها ومناسبتها لرانيا يوسف فيما رد البعض بأن الصور غير ملائمة لسنها ولا جديد تقدمه من استعراض صورها.

ودائما ما تثير رانيا يوسف الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجريئة والتي جعلتها تواجه أحكاماً قانونية وتهماً بالدعوة إلى الفسق والفجور من بعض محامي مصر.

وتقدم رانيا يوسف برنامجها الواقعي "يوميات رانيا يوسف والذي تقدم فيه تفاصيل حياتها اليومية وتشاركها مع الجمهور متقبلةً كافة الآراء و قالت في إحدى المقابلات التلفزيونية إنها لا تتعمد إثارة الجدل باختيارها ملابسها، وترتدي ما يتواكب مع الموضة، خصوصًا بعد إطلالتها التي أثارت الجدل بفستان أسود مكشوف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.