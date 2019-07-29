العثور على جثة لسيدة كويتية داخل منزلها

كشفت الشرطة الكويتية، اليوم الاثنين، عن وجود جثة لسيدة داخل منزلها في منطقة الجابرية بالكويت في ظروف غامضة، ولم يكن هناك أي آثار على جسد الضحية.

وأضافت، ان السيدة الكويتية وجودت جثتها داخل غرفة نومها في منزلها، وتم نقل الجثة الى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتفاصيل الحادثة.

وذكر مصدر أمني، أنه بمتابعة الواقعة لم يرصد أي آثار على جسد الضحية تشير إلى أي شبهة جنائية، ومن المقرر أن يحدد الطب الشرعي سبب الوفاة

وعلى صعيد ذي صلة، تمكن رجال دوريات الأحمدي من ضبط خليجي عثر بحوزته على إصبعي حشيش في أحد شوارع الأحمدي أمس الأول، حسب صحيفة الأنباء الكويتية

وقال مصدر أمني إنه خلال جولة اعتيادية، اشتبه رجال الأمن في سيارة يستقلها شخص، وبعد الطلب منه التوقف لم ينصَعْ للأوامر ولاذا بالفرار فتمت ملاحقته إلى أن تم توقيفه، وعند التأكد من هويته ظهرت عليه علامات التوتر والارتباك، وعثر معه على حشيش، وتمت إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.