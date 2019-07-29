سعودي يطلب من زوج ابنته طلباً غريباً بعد عقد قرانهما

طلب مواطن سعودي من زوج ابنته طلباً غريباً بعد عقد قرانهما على غير عادة السعوديين في حفلات الزفاف مما أثار استغراب الحضور.

وبحسب جريدة "المدينة" السعودية أمس الأحد، طلب المواطن سعود المالكي من زوج ابنته إصطحابها والرحيل معها بعد عقد قرانهما مباشرة، على غير المتعارف عليه، حيث يكون هناك عادة حفل زفاف بعد عقد القران.

وسلم المهر المتفق عليه كاملا لابنته، داعيا لهما بحياة سعيدة.

وتأتي هذه البادرة من الأب لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه، داعيا الآباء لاتخاذ نفس الخطوة إيمانا منه بأن "أبرك النساء أيسرهن مؤونة".

ووفقاً لروسيا اليوم، أعرب عدد من الحضور عن اعتزازهم بموقف والد الزوجة داعين الآباء إلى القيام بما قام به للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج، خصوصا في مصاريف حفلات الزفاف المرهقة.