شاهد تصميم فندق على حافة الهاوية في النرويج

أعلنت شركة بناء تركية عن إنشاء فندق بطريقة غريبة من نوعها، سيكون على جزء من قمة جبلية يصل إرتفاعها حوالي 1982 قدماً، في دولة النرويج شمال أوروبا، وفيما يمتد منه حوض سباحة.

ونشرت شركة البناء صور خاصة تظهر فيها تصميم الفندق المرتقب، وفيما سيكون منصة كبيرة على مستوى الحافة تقع أسفلها 3 طوابق تضم غرف عديدة، وتبدو كأنها مبتة بالجبل، وهذا المشهد قد يثير خوف الكثيرين وصمم لأصحاب القلوب القوية والباحثين عن المغامرة.

ويتمتع كل طابق بشرفات واسعة، تسمح للنزلاء بالاستمتاع بالمشاهد الخلابة لمضيق "ليسيفورد" البحري جنوب غربي النرويج، وفق ما ذكر موقع شركة "هايري أتاك" التركية.

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ولعل أبرز ما يميز هذا الفندق، هو تصميم حوض السباحة، الممتد من الجبل ويتمتع بأرضية شفافة، ليشعر السباحون وكأنهم "يحلقون"في الهواء، وفقاً لموقع سكاي نيوز

يشار إلى أن الفندق المقترح لم يحصل بعد على إذن بالتخطيط والبدء في أعمال التشييد، أي أنه لا يزال مجرد تصميم.