السعودية: رابط التقديم لوظائف مشروع نيوم للرجال والنساء

طرح مشروع نيوم خلال الأيام الماضية عدداً من الوظائف لخريجي وخريجات المملكة العربية السعودية من خلال برنامج NEOM Grow من مختلف التخصصات بهدف جذب الموهوبين والمميزين من الخريجين للعمل في مدينة نيوم والتي تعد أبرز معالم رؤية المملكة 2030.

وكان حساب مشروع نيوم قد أعلن عن طرح الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي لتجميع الكفاءات المميزة من الخريجين لتشييد المشروع أو كما أطلق عليه "أرض المستقبل".

ويستمر استقبال طلبات التوظيف في نيوم حتى منتصف شهر أغسطس المقبل بعد تسجيل البيانات اللازمة للمتقدمين في أقرب فرصة لتحديد مواعيد تقديمهم للاختبارات المطلوبة والمقابلات.

رابط التسجيل في وظائف مشروع نيوم اضغط هنا

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ويوضح الإعلان حاجة مدينة نيوم السعودية لتخصصات الرعاية الصحية ووظائف الهندسة وتقنيات المعلومات والتسويق والإتصالات، وغيرها من التخصصات المتاحة للرجال والنساء على حد سواء.

ويشترط للمتقدم على وظائف مشروع نيوم أن يكون سعودي الجنسية ولا يعمل في أي جهة أخرى تابعة للحكومة السعودية، وأن لا يقل عمر المتقدم للحصول على هذه الوظائف عن 18 عام على الأقل.

وفي بعض الوظائف تكون هناك شروط إضافية مثل إجادة اللغة الإنجليزية بشكل كام، وكذلك الحصول على تقدير معين في المرحلة الجامعية، وغيرها من الشروط التي يتم وضعها على أساس كل وظيفة على حدة.