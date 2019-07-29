رابط تقديم طلبات التوظيف في جمعية تطوير بيت لاهيا - مشروع غزة الطارئ

نشرت جمعية تطوير بيت لاهيا، يوم الاثنين، رابط التسجيل و تقديم طلبات التوظيف في برنامج تشغيل الخريجين والعمال وخلق فرص عمل ضمن مشروع غزة الطارئ (مكون المال مقابل العمل) الممول من قبل البنك الدولي، في مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وفيما يلي نص إعلان التوظيف:

إعلان توظيف مؤقت

تأسست جمعية تطوير بيت لاهيا في 1/9/1994 كجمعية اهلية غير حكومية ، وغير ربحية بترخيص من وزارة الداخلية 3071 ، ووزارة الشؤون الاجتماعية 1212، ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي ، ومن مديرية الزراعة في شمال غزة ، تعمل الجمعية في عدة قطاعات اجتماعية وتنموية خاصة في قطاعات التعليم ، والزراعة ، والثقافة، والبنية التحتية والبيئة، والاغاثة ، مستهدفة الفقراء والمحتاجين والمهمشين، خاصة الاطفال والنساء والشباب ، وتعمل الجمعية في كافة مناطق قطاع غزة ، خاصة في محافظة شمال غزة.

رابط تقديم طلبات التوظيف في التشغيل المؤقت مركز تطوير المؤسسات الاهلية الفلسطينية مشروع غزة الطارئ جمعية تطوير بيت لاهيا اضغط هنا

حصلت جمعية تطوير بيت لاهيا علي منحة لتنفيذ مشروع " نحو بيئة تعليمية – تعلمية آمنه، سليمة وصحية لطلاب المرحلة الأساسية في شمال غزة " ضمن مشروع غزة الطارئ – المال مقابل العمل ودعم العمل الحر الذي ينفذه مركز تطوير المؤسسات الأهلية بتمويل من البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية. وتعتزم جمعية تطوير بيت لاهيا تشغيل عدد من الشباب العاطلين عن العمل من كلا الجنسين في المدارس الحكومية ومراكز الجمعية التعليمية الثلاثة في محافظة شمال غزه حسب التالي:

أ‌. الوظائف المطلوبة:

1. مشرف/ــة اداري ( عدد 3 خريج )

2. معلم/ــة صف ( عدد 29 خريج )

3. معلم/ــة تعليم أساسي ( عدد 29 خريج )

4. معلم/ــة لغة عربية ( عدد 68 خريج )

5. معلم/ــة لغة انجليزية ( عدد 64 خريج )

6. معلم/ــة رياضيات ( عدد 64 خريج )

7. معلم/ــة علوم ( عدد 52 خريج )

8. معلم/ــة اجتماعيات ( عدد 28 خريج )

9. معلم/ــة تربية إسلامية ( عدد 14 خريج )

10. أخصائي/ــة اجتماعي/ــة ( عدد 6 خريج )

11. معلم/ــة رياضة ( عدد 6 خريج )

12. معلم/ــة تربية فنية( عدد 6 خريج )

13. آذن/ــة( عدد 28 عامل )

ب. المعايير والأفضلية:

1. المعايير الأساسية لاختيار المتقدمين:

- أن يتراوح عمر الشاب/ــة ما بين 18 و 34 عاماً.

- أن يكون الشاب/ــة عاطل/ــة عن العمل لمدة عام علي الأقل.

- أن يكون من سكان محافظة شمال غزة.

- أن لا يقل المعدل التراكمي لخريجي البكالوريوس عن 75%.

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2. الأفضلية:

ستكون الأفضلية في الاختيار للتوظيف حسب التالي:

- للشباب الذين تستفيد عائلاتهم من برنامج التحويلات النقدية المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية

- للشباب المسجلين على قائمة الانتظار الخاصة بالتشغيل التابعة للأونروا (UNRWA)

- للشباب المتزوجين ولديهم أطفال

3. معايير إضافية

بما يخص الخريجين فقط:

أ‌- المعلمين:

- أن يكون الخريج/ــة حاصل على درجة البكالوريوس في احدى تخصصات التالية ( معلم صف، تعليم أساسي، لغة عربية، لغة انجليزية، رياضيات، علوم، اجتماعيات، تربية إسلامية، تربية رياضة، تربية فنية).

ب‌- بما يخص الاخصائي الاجتماعي:

- أن يكون الخريج/ــة حاصل على درجة البكالوريوس في احدى التخصصات التالية (ارشاد نفسي، خدمة اجتماعية، ارشاد نفسي والتوجيه التربوي ، تنمية اجتماعية واسرية ).

بما يخص المشرف الاداري:

- أن يكون الخريج/ــة حاصل على درجة البكالوريوس في احدى تخصصات الادارة ، علوم الحاسوب ، تكنولوجيا معلومات، إدارة اعمال الكترونية ، علاقات عامة.

4. ملاحظات:

- مدة العمل 6 أشهر غير قابلة للتجديد.

- المكافأة المالية الشهرية هي 380 دولاراً فقط شاملة المواصلات.

- إمكانية الاستفادة فقط لشاب/ــة واحد من كل أسرة.

- سيتم اختيار الفائزين بفرص العمل بطريقة عشوائية من المتقدمين الذين تنطبق عليهم المعايير الأساسية وحصلوا على أعلى درجات التقييم بناءً على البند رقم 2 أعلاه .

أخر موعد للتقديم هو: 10/08/2019

علما بانه لن يتم النظر في الطلبات الغير مطابقة للشروط او اي طلبات ترسل بعد الوقت المحدد.