جريمة بشعة تهز مصر بسبب ولادة أنثى

كشفت مصادر إعلامية مصرية وعالمية، عن مقتل مواطنة على يد زوجها عقب خروجها من غرفة العمليات مباشرة؛ لأنها أنجبت أنثى.

وذكرت صفحة "صوت أطباء مصر" عبر فيسبوك إن زوجا مصريا قام بقتل زوجته بضربها بعنف بعد خروجها من غرفة العمليات بسبب ولادتها أنثى.

وقالت الصفحة في منشور لها: "وفاة سيدة في مستشفى المطرية قبل قليل بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية".

وأضافت الصفحة أن الزوج ولدى معرفته بولادتها لأنثى، إنهال عليها بالضرب بعد خروجها من العملية وتعمد ركلها على مكان العملية، ما أدى إلى حدوث نزف شديد ووفاتها.

وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على الرجل بعد أن احتجزه أمن المستشفى. وفق ما أورده موقع روسيا اليوم.