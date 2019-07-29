شاهد برنامج يجمع أحلام وراغب علامة مجدداً

من المحتمل أن يشارك الفنان اللبناني راغب علامة مع الفنانة الإماراتية أحلام في برنامج تحكيم "the Voice” في موسمه الخامس.

ويشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

ومع قرب البدء بتصوير المرحلة الأولى “الصوت وبس” من البرنامج، يترقّب الجمهور والنقّاد عودة الثنائي راغب وأحلام معاً مجدداً إلى الشاشة.

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، يتولّى تقديم الحلقات ياسر السقاف وناردين فرج، ويُخرج البرنامج بموسمه الخامس جنان منضور.