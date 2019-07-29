رغم طلاقهما: سمية الألفي تنهار في عزاء فاروق الفيشاوي

ظهرت الفنانة سمية الالفي في حالة من الإرهاق والتعب الباديين عليها خلال عزاء الفنان فاروق الفيشاوي مع ابنهما أحمد الفيشاوي وصرحت خلال دفنه:" فاروق راح عند ربنا اللي أحن من السرطان ومن الدنيا كلها".

وكانت سمية الألفية قد تحدثت مراراً عن طلاقها من فاروق الفيشاوي مؤكدة بأنها الخيانة لم تكن السبب الرئيس بل اختلاف الطباع بينهما وبالرغم من طلاقهما بقيا أصدقاء وكانت معه في أيامه الأخيرة في المستشفى.

تزوجت سمية الألفي من فاروق الفيشاوي عام 1979 واستمر زواجهما 13 عاماً وانفصلا سنة 1992 بعدما انجبت منه ولديهما أحمد وعمر الفيشاوي، ولكن بعد الانفصال ظلت حالة الود بينهما بل وازدادت في الفترة الأخيرة مما جعل البعض يتوقع عودتهما مرة أخرى خاصة وأن سمية أعلنت أكثر من مرة عن حبها الكبير لفاروق الفيشاوي وأنها نادمة على قرار طلاقها منه.

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وانتهى عزاء فاروق الفيشاوي أمس الأحد بعد مشاركة عدد من نجوم الفن أبرزهم محمد الشقنقيري، وعهدي صادق، وأحمد السقا ومحمد صبحي، يحيى الفخراني، وسهير المرشدي، وبوسي وابنتها مي نور الشريف، وخالد زكي، وصفاء أبو السعود، وابنة شقيقتها الفنانة أروى جودة.

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ورحل الفنان فاروق الفيشاوي في الخامس والعشرين من يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية.، بحسب "مصراوي".