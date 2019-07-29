تراند اليوم : التجمع الديمقراطي يقرر الانضمام للقائمة المشتركة

التجمع يقرر الانضمام للقائمة المشتركة

القدس المحتلة/ الخليج 365

قررت حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الليلة الماضية، الانضمام للقائمة العربية المشتركة لخوض الانتخابات المقررة في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن القرار اتخذ بعد اجتماع للجنة المركزية، واتصالات مكثفة جرت في الساعات الأخيرة بين كافة الأحزاب للتوصل لاتفاق يفضي بشراكة الحزب في القائمة وتعديل الاتفاق السابق من أجل السماح له بالانضمام ضمن القائمة التي ستمثل الأحزاب العربية في الانتخابات.

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وقال الحزب في بيان له، إن قبوله بالاتفاق تم رغم أن تركيبة القائمة لا تعكس قوته ومكانته السياسية. مشيرًا إلى أن القرار اتخذ لاعتبارات كثيرة منها ضرورة زيادة التمثيل العربي ضمن إطار وحدودي للتصدي لأي محاولات لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية، وتصديًا لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية بما فيهم فلسطينيي الداخل.

ودعا الحزب إلى ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة كمشروع وطني لتنظيم العمل السياسي في داخل المجتمع العربي، وإجراء مراجعة سياسية واسعة لضمان بقاء التجع تيار مركزي في المشهد السياسي.

ورحب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في تصريح له صباح اليوم الاثنين، بالقرار الذي اتخذ من قبل الحزب، مؤكدًا أن القائمة سيكون له دور كبير في الانتخابات المقبلة.