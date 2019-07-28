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نتيجة تنيسق المرحلة الأولي 2019

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طالب المرحلة الأولي للتنسيق 2019 تم الإعلان عن نتيجة التنسيق للرغبات التي قدمتها وذلك اعتماداً من وزاره التعليم العالي وكشفت وزاره التربية والتعليم العالي عن الحد الأدنى لكليه الطب البشري 98.4% وكذلك الحد الأدنى لكليات صيدلة هو97.8 وكشفت الوزارة عن كليات القمه للشعبات العلمية بالمرحلة الأولي من التنسيق الجاري لهذا العام.

طب المنصورة 405.5.

طب المنوفية بشبين الكوم   405.5.

هندسة بترول و تعدين السويس   405.5.

طب جنوب الوادي   405.

طب الزقازيق  405.

طب طنطا    405.

طب القاهرة  405.

طب سوهاج  405.

طب عين شمس    404.5.

طب الإسكندرية     404.5.

طب قناة السويس بالإسماعيلية    404.5.

طب بنها      404.5

طب المنيا     404.5

طب كفر الشيخ     404.5

طب حلوان   404

طب بور سعيد      404

طب أسيوط  404

طب الفيوم   403.5

طب السويس 403.5

طب أسوان   403.5

طب بنى سويف     403.5

طب أسنان الزقازيق  403

طب أسنان المنيا     403

طب أسنان بنى سويف      403

طب أسنان أسيوط  403

طب أسنان الفيوم   403

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية    403

طب أسنان طنطا    403

طب أسنان كفر الشيخ     403

طب أسنان المنصورة 403

طب أسنان جنوب الوادي   403

طب أسنان عين شمس     403

طب أسنان الإسكندرية     403

طب أسنان القاهرة  403

صيدلة المنوفية      402.5

صيدلة جنوب الوادي 402.5

صيدلة الفيوم 402

صيدلة دمنهور 402

صيدلة المنصورة     402

صيدلة مدينة السادات     402

صيدلة المنيا  402

صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ  401.5

صيدلة بنى سويف   401.5

صيدلة الزقازيق     401.5

صيدلة طنطا 401.5

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صيدلة القاهرة      401.5

صيدلة سوهاج      401.5

صيدلة عين شمس   401.5

صيدلة أسيوط      401

صيدلة الإسكندرية   401

صيدلة بور سعيد    401

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية  401

صيدلة حلوان 401

علاج طبيعى القاهرة  400.5

علاج طبيعى بنى سويف     400.5

علاج طبيعى كفر الشيخ     400.5

علاج طبيعى جنوب الوادي  400.5

طب بيطرى المنوفية  399.5

ألسن كفر الشيخ    399.5

طب بيطرى المنصورة 399

طب بيطرى المنيا    399

طب بيطرى الزقازيق 399

طب بيطرى بنى سويف     399

علوم البترول والتعدين مطروح     399

طب بيطرى كفر الشيخ     398.5

طب بيطرى جنوب الوادي   398.5

طب بيطرى أسوان   398.5

طب بيطرى سوهاج  398.5

طب بيطرى أسيوط  398.5

طب بيطرى دمنهور   398.5

طب بيطرى القاهرة  398.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة    398.5

طب بيطرى الإسكندرية     398

طب بيطرى بنها      398

طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية    398

طب بيطرى مدينة السادات 398

طب بيطرى مطروح  398

طب بيطرى الوادي الجديد  398

هندسة دمياط      397.5

هندسة المنصورة    395

هندسة القاهرة      395

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية  394.5

هندسة بنى سويف   393

هندسة الزقازيق     392

هندسة عين شمس  392

هندسة جنوب الوادي      392

هندسة طنطا 391

هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5

هندسة بنها   390

وذلك كما قررت الوزارة معتمده علي هذه الدرجات وفقاً لشروط التنسيق وعدد الطلاب لجميع المحافظات.

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