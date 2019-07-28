من هم ابناء الملك عبدالعزيز آل سعود الأحياء ؟

يعتبرُ الملك عبد العزيز آل سعود المؤسّسَ الأولَ للمملكة العربيّةِ السعوديّة، ولدَ في العام 1876م لأحدِ حكّام آل سعود في نجد، وهو عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، وأمّه هي الأميرة سارة السديري.

وقد تزوّجَ الملك عبد العزيز للمرة الأولى على عمر السابعة عشر من شريفة بنت صقر الفجريّ، ومن الجدير بالذكر أنه تزوج عدداً من النساء، وذلك بهدف التقريب ما بين القبائل المنتشرة في السعوديّة، وأنجب ما يقاربُ السبعين من الذكور والإناث.

أبناء الملك عبد العزيز الأحياء: