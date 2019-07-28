من هم ابناء الملك عبدالعزيز آل سعود الأحياء ؟

يعتبرُ الملك عبد العزيز آل سعود المؤسّسَ الأولَ للمملكة العربيّةِ السعوديّة، ولدَ في العام 1876م لأحدِ حكّام آل سعود في نجد، وهو عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، وأمّه هي الأميرة سارة السديري.
وقد تزوّجَ الملك عبد العزيز للمرة الأولى على عمر السابعة عشر من شريفة بنت صقر الفجريّ، ومن الجدير بالذكر أنه تزوج عدداً من النساء، وذلك بهدف التقريب ما بين القبائل المنتشرة في السعوديّة، وأنجب ما يقاربُ السبعين من الذكور والإناث.
أبناء الملك عبد العزيز الأحياء:
- مشعل بن عبد العزيز: وُلد الأمير مشعل في العام 1926م في مدينة الرياض، وهو الابنُ الرابع عشر للملك عبد العزيز من زوجته شهيدة، ويبلغ من العمر 90 سنة، يشغلُ حالياً منصبَ رئيس الهيئة السعوديّة للبيعة.
- عبد الرحمن بن عبد العزيز: ولد في العام 1931م، ويبلغ من العمر 95 سنة، وهو الابنُ السادس عشر للملك عبد العزيز، وأمه هي الأميرة حصة السديري، وقد كان يشغلُ منصبَ وزير الدفاع منذ العام 1983م لغاية العام 2011م.
- متعب بن عبد العزيز: كان يشغلُ منصب وزير الشؤون البلديّة والشؤون القرويّة للمملكة العربية السعوديّة، ولد في العام 1931م، وهو الأخُ الشقيق للأمير مشعل من والدتِه الأميرة شهيدة، وهو الابن السادس عشر في العائلة المالكة، وقد تزوّج خمس مرات وله أحد عشر ولداً وبنتاً.
- طلال بن عبد العزيز: من أبرزِ ما قام به الأميرُ طلال هو تحويل الحكم إلى النظام البرلمانيّ والدستوريّ، ويُشارُ إلى أنّه الابنُ الثامن عشر للملك عبد العزيز، حيث وُلد في العام 1931م، وقد تزوّج أربعَ مرات ولديه خمسةُ عشر ولداً وبنتاَ.
- تركي الثاني بن عبد العزيز: ولد في العام 1932م، وهو الأخ الشقيق للأمير عبد الرحمن من والدتهم الأميرة حصة السديري، وقد كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع للسعوديّة، وقد أطلق عليه اسم تركي الثاني بسبب ولادته من بعد وفاةِ أخيه تركي الأول، ويُشار إلى أنّه تزوّج ثلاث مرات ولديه عشرةٌ من الأبناء.
- سلمان بن عبد العزيز: وهو الملك الحالي للمملكة العربيّة السعوديّة، والقائد الأعلى لمجموعة القوات العسكريّة، بالإضافة إلى كونه الرئيسَ الخاصّ بمجلس الوزراء، ولد في العام 1935م، ويبلغ من العمر 81 سنة، وهو الأخُ الشقيق لكلٍّ من: الأمير عبد الرحمن، والأمير تركي، ويعتبر الملك سلمان هو المستشار الخاصّ لأمراء المملكة، وأمين سرّ الأسرة المالكة، تزوّج خمس مرات، ولديه خمسةَ عشر ابناً وبنتاً.
- ممدوح بن عبد العزيز:وهو الابن الثامن والعشرين للملك عبد العزيز من زوجته الأميرة نوف الشعلان، ولد في العام 1939م، وقد شغل منصب أمير تبوك، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجيّة في المملكة، ويُشار إلى أنّه تزوج مرةً واحدةً فقط، ولديه ستّةٌ من الأبناء.
- عبد الإله بن عبد العزيز:ولد في العام 1939م، ويشغلُ حاليّاً منصب المستشار الخاصّ للملك سلمان آل سعود، ووالدته هي الأميرة هيا السديري، ومن الجدير بالذكر أنّه تزوّج مرتين، ولديه خمسةُ من الذكور والإناث.
- أحمد بن عبد العزيز:ولد في العام 1943م، وقد شغل منصبَ وزير الداخلية في السعوديّة لمدة سبعة أشهر في العام 2012م، وهو من أشقاء الملك سلمان وعبد الرحمن وتركي، تزوّج الأمير أحمد ثلاث مرات، ولديه ثلاثة عشر ولداً وبنتاً.
- مشهور بن عبد العزيز: ولد في العام 1942م، أنهى تعليمَه الثانويّ في المملكة، وسافر إلى بريطانيا لاستكمال تعليمه الجامعيّ، تزوج مرة واحدة، وأنجب ثلاثةً من الأبناء.
- مقرن بن عبد العزيز: وهو الابنُ الأصغر للملك عبد العزيز آل سعود، وولي العهد للمملكة العربية السعودية، ولد في العام 1945م، ليس له أيُ إخوة أشقاء، وقد تزوّج مرتين، ولديه ستّة عشر ابناً وبنتاً.