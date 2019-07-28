شاهد: اليسا تكشف عن حبها للفنان ناصيف زيتون

شكرت إليسا الفنان السوري ناصيف زيتون، على حضوره لحفلها ضمن مهرجان أعياد بيروت، وذلك ردا على حضورها لحفلته في نفس المهرجان في وقت سابق.. وهتفت مع الجمهور باسمه قائلة "ناصيف ناصيف".

واختارت إليسا أغنيتها الشهيرة "ع بالي حبيبي"، ليشاركها ناصيف زيتون الغناء، فيما شاركتها الفنانة ماريتا حلاني أغنية "يا مرايتي".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفل الفني الذي تألقت فيه إليسا بفستان فضي قصير، وغنت فيه صاحبة "إلى كل اللي بيحبوني" عددا من أغانيها الشهيرة وشاركها الجمهور في الغناء معها.

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و كذلك، طلبت اليسا من ابنة الفنان عاصي الحلاني ماريتا مشاركتها أغنية “يا مرايتي” التي لها وقْع خاص بين الناس.

ولم تنسَ الفنانة اللبنانية التنوع في أغانيها فقدمت الأغاني الرومانسية و الحزينة و المفرحة و ختمت بواحدة من أجمل أغاني الصيف “سهرنا يا ليل للصبح يا ليل”.