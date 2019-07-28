تراند اليوم : بعد تسريب الفيديو وفاء عامر: لم أتبرأ من فيلمي مع خالد يوسف وفخورة بيه

حلّت الممثلة المصرية وفاء عامر، ضيفة على برنامج (شيخ الحارة) تقديم المذيعة المصرية بسمة وهبة، ويحقق برنامجها رقماً قياسياً على اليوتيوب.

بسمة سألت ضيفتها عن فيلمها الذي أخرجه خالد يوسف (حين ميسرة) الذي عرض في العام 2007، وقالت وفاء إنها لم تتبرأ من الفيلم أبداً ولا من المشاهد الجريئة، لكنّها سُئلت، منذ سنوات، ضمن برنامج عمرو أديب إن كانت ستسمح لإبنها بدخول صالات السينما ومشاهدة فيلمها، فرفضت لأنه لم يكن يتجاوز الأربع سنوات.

وقالت وفاء عامر: (لم أحب أن يشاهد ابني مشاهد حميمية في الفليم، ولم أقم بها أنا، الفيلم كان فيه حاجة Over، لكن فيه حاجات حقيقية أيضًا.. الوجع كان حقيقياً)