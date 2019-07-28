الاكثر متابعة اليوم - فيديو انهيار منى الغضبان بطلة الفيديو الجنسى امام عضو خالد يوسف لاشعال اثارتة

تداولت عدة مصادر انهيار منى الغضبان بطلة الفيديو الجنسى مع خالد يوسف بعد اعلان النيابة تجديد حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وعلى اثر ذلك تم نقلها الى المستشفى.

فيديو انهيار منى الغضبان بطلة الفيديو الجنسى مع خالد يوسف ونقلها المستشفى بد تجديد حبسها

تستمر احداث التحقيق فى قضية الفيديوهات الجنسية المسربة للمخرج خالد يوسف والتى احدثت ضجة اعلامية

فى الفترة الماضية وخاصة بعد ظهور فيديو جديد لسيدة الاعمال منى الغضبان الجنسى ليبدء التحقيق معها

وفى اثناء اتمام التحقيق اليوم الاربعاء انهارت منى الغضبان بعد سماع خبر تجديد حبسها خمسة عشر يوما

على ذمة التحقيقات ونقلت على كرسى متحرك الى المستشفى كما وصل مراسلين.

الجدير بالذكر ان الفيديوهات المسربة بدأت بفيديو منى فاروق وشيما الحاج العارى مع المخرج خالد يوسف

ليبدء التحقيقات به وقد كشف احد المصادر ان هناك حوالى 50 فيديو فاضح يتم التحقيق فيهم الان.

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