الاكثر متابعة اليوم - انتحار منى فاروق بسبب الفيديو الاباحى مع خالد يوسف وشيما الحاج بعد انتشار فيديوهات جديدة والفيديو العارى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خبر انتحار والد منى فاروق بسبب الفيديو الاباحى مع خالد يوسف وشيما الحاج والذى قد تم القبض على الفتاتان للتحقيق فى واقعة الفيديو العارى.

حقيقة انتحار والد منى فاروق بسبب الفيديو الاباحى مع خالد يوسف وشيما الحاج بعد اعترافها بالظهور فى الفيديو العارى

تستمر احداث التحقيق فى واقعة نشر الفيديو الاباحى منى فاروق كامل مع شيماء الحاج وبرفقته مخرج مشهور

نسب الى المخرج خالد يوسف والذى نتج عنه القبض على الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج كما وصل مراسلين

الامر الذى تسبب فى تداول اشاعة عن انتحار والد منى فاروق بسبب الفيديو الجنسى حيث قد اوضح

شقيق منى فاروق عدم صحة تلك الاشاعة تماما وان عائلة منى فاروق تقف الى جوارها فى محنتها

وحتى اثبات برائتها من التهم المنسوبة اليها.

فيما افدت جهات التحقيق انه قد تم القبض على فتاة أخرى فى واقعة الفيديوهات الاباحية

والتى كان قد تسرب منها فيديو منى فاروق وشيماء الحاج بشكل عارى تمام فى فيديو اباحى وقد امرت النيابة

بتفريغ تلك الفيديوهات الجنسية لمعرفة كافة الاشخاص الذين ظهروا فى الفيديو والقبض عليهم.

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فضيحة فيديو خالد يوسف فيديو اباحى مع منى فاروق وشيماء الحاج

فيديو منى فاروق كامل الجنسى المسرب صورة واضحة

فيديو شيماء الحاج الفاضح مع منى فاروق على اليويتوب

يوتيوب فيديو خالد يوسف الجنسى الفاضح مع منى فاروق وشيما الحاج

فيديو منى وشيما الفاضح الجديد المسرب

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