لعبة إلكترونية تمنح فتى بريطاني مليون دولار

حصل شاب بريطاني على أكثر من مليون دولار، كمكافأة لحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم أثناء لعبه مع زميله في لعبة "فورتنايت" الإلكترونية.

وتحظى هذه اللعبة الإلكترونية بشعبية كبيرة على الإنترنت، إذ يصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص في مختلف أرجاء العالم، ويصل إجمالي الجوائز المقدمة في البطولة إلى 30 مليون دولار، ما يجعلها الأكبر في الألعاب الإلكترونية حتى الآن.

وسيتقاسم البريطاني جادين أشمان "ولفيز"، من مقاطعة إيسكس مبلغ 2.25 مليون دولار مع زميله الهولندي ديف جونغ "روجو"، وقال جادين لبي بي بي سي إنه "فُوجئ" بحصوله على هذه النتيجة العالية.

وقد حصل على المركز الأول النرويجي أميل بيرجكويست بيدرسن وزميله النمساوي ديفيد دبليو بتحقيقهما 51 نقطة مقابل 47 نقطة لأشمان وجونغ.

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وحاول أكثر من 40 مليون لاعب التأهل على مدار 10 أسابيع من المنافسة على الإنترنت، لكن 100 فقط هم الذين حصلوا على فرصة للتنافس والفوز بجائزة 3 ملايين دولار (2.4 مليون جنيه إسترليني) في حديقة "فلشينغ ميدوز".

وسيحصل جميع المتسابقين النهائيين على مبلغ 50 ألف دولار على الأقل، وسيصبح الفائزان في المركز الثالث والرابع من أصحاب الملايين.

ووفقاً لموقع عربي 21، لعبة "فورتنايت" هي الأكثر شعبية في العالم، وتقوم على مشاركة 100 لاعب يوضعون على جزيرة حيث يتعين عليهم العثور على الأسلحة، وبناء الصروح والقضاء على بعضهم البعض حتى يتربع لاعب واحد على القمة.