مجزرة في لبنان بسبب موال أغنية

تسبب خلاف على موال أغنية في حفل زفاف بلبنان إلى مجزرة أوقعت ضحايا 3 أشخاص وجرح 3 آخرين جنوب لبنان بقضاء بعلبك.

وفي التفاصيل، وقع شجار في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال حفل زفاف شاب وفتاة من آل النمر وآل أمهز، على خلفية موّال (أغنية) في حفل الزفاف، تطور إلى إطلاق نار.

وأدى الشجار المسلح الذي نشب بين أشخاص من آل أمهز وآخرين من آل زعيتر إلى مقتل (ط. زعيتر)، ونقلت جثته إلى مستشفى الريان، و (ع. ي) وشقيقه، ونقلت جثتاهما إلى مستشفى دار الحكمة.

ووفقا لإرم نيوز، أصيب كل من (ع. ط. زعيتر) و ( أ. ط. زعيتر) ونقلا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي، و (ر.ب) الذي أصيب بالرأس ونقل إلى مستشفى دار الحكمة، بحسب ”الجمهورية“.